البداية مساءً.. خريطة بأماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة

محافظات - مصراوي:

يشهد الطقس فى مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة على عدة محافظات، مصحوبة بنشاطًا للرياح المثيرة للأتربة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد جنوب سيناء وجنوب الصعيد مساء اليوم الخميس، طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المناطق الزراعية فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء.

وتتوقع الأرصاد، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القطاع الغربى للبلاد، وعلى بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة على فترات متقطعة، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بالنسبة ليومي الجمعة والسبت 27- 28 ديسمبر، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاطًا للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا تنصح هيئة الأرصاد المواطنين باتباع الإجراءات الآتية:

- السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء فى المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فى السياق ذاته رفعت الأجهزة المحلية فى المحافظات، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، وذلك للتعامل مع مياه الأمطار ومنع حدوث الشلل المروري، عبر انتشار فرق لتسليك البالوعات في حالة انسدادها، بالإضافة إلى نشر سيارات الكسح لشفط المياه، وذلك لتجنب التكدس المروري في المدن.