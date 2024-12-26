لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد تعدد شكاوى انقطاع الخدمة.. محافظ أسوان يحيل مدير قطاع مياه الشرب للتحقيق

11:59 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

محافظة أسوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:
قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للتحقيق بعد تعدد الشكاوى من تكرار انقطاع مياه الشرب، عن بعض المناطق والأحياء السكنية.
وقرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس (الإسكان المتميز ) وغيرها، مؤكداً على أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومي تجاه الخدمات والمرافق الأساسية.

محافظة أسوان أسوان قطاع مياه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد