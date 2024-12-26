تشغيل وحدة السمعيات بمجمع الفيروز الطبي في طور سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتشغيل أول وحدة سمعيات بالمحافظة لتشخيص أمراض السمع والأذن، والتي جرى إنشاؤها لتخفيف العبء عن الأسر.

وتابع مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، انتظام العمل وتشغيل أجهزة الرنين والماموجرام، والتزام الفرق الطبية بمعايير الجودة، وحرص على مراجعة بيانات المرضى وحل تحديات مقدمي الخدمة، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

وقال مدير فرع الهيئة، إن جهاز فحص استجابة جذع المخ يستخدم في فحص استجابة جذع المخ، و فحص الإشارات الكهربائيّة التي يتم استقبالها في الدماغ والناتجة عن إسماع الأصوات، مؤكدًا أنه لأول مرة يجري توفير هذا الجهاز بالمحافظة، مما سيخفف عناء السفر لنحو 400 طفل إلى المحافظات الأخرى لإجراء مقياس السمع.

وأوضح أن هذا الجهاز يعد إضافة جديدة في المجال الصحي على مستوى المحافظة، كونه يعد خدمة جديدة متطورة لم تكن متوفرة بهذا الشكل داخل المحافظة، ويسهم بدرجة كبيرة في تسهيل وتسريع الإجراءات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة للمواطنين من ذوي الهمم، كما يساعد على الاكتشاف المبكر لحالات فقدان أو ضعف السمع عند الأطفال مما يساعد في حل المشكلة سواء كانت بعمل سماعة أذن، أو إجراء عملية زراعة قوقعة داخل الأذن.

وعن مميزات الجهاز، أكد مدير فرع الهيئة، أن ميزة الجهاز الأساسيّة تتمثل في درجة بساطته، وأنه لا يتطلّب تعاونًا من جانب المريض باستثناء التزامه بالهدوء والامتناع عن الحركة عند إجراء الفحص، مما يسهل استخدامه للأطفال والكبار.

وأشار إلى أنه عند إجراء الفحص للأطفال تحت سن 6 سنوات عبر الجهاز لابد من أخذ منوم قبل إجراء الفحص، ووضع سماعات أذن في أذني المريض، إضافة إلى وضع أقطاب كهربائية على رأس المريض وبجانب أذنيه موصولة بالجهاز حاسوب، ويجري إسماع المريض أصوات داخل السماعات ومراقبة الموجات الكهربائية الناتجة عن ذلك.

ولفت إلى أن الجهاز يتيح الفحص الروتيني للأطفال من عمر يوم، وفحص الأشخاص الذين يشعرون بأعراض فقدان السمع، والأشخاص ضعاف السمع من ذوي الهمم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زراعة قوقعة.