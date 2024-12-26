للمرة الثانية.. إغلاق مركز دروس خصوصية في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشرطة، حملة لإغلاق مركزًا غير مرخص للدروس الخصوصية للمرة الثانية، وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي شرق، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع المركز بعد إخلائه من الطلاب، مشيرة إلى تحرير محضر فض أختام لقيامه المسئول عنه بإزالة الشمع.

تأتي حملات الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بمواجهة ظاهرة المراكز والأكاديميات التعليمية التي تدار بالمخالفة للقانون.

شارك في الحملة كل من مدير الاتصال السياسي بإدارة شرق التعليمية، وممثلي إدارة الأزمات والكوارث، ورخص المحلات، والمتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، بالتعاون مع شرطة المرافق.