هرب من نار الثأر فمات بأزمة قلبية.. العثور على جثة تاجر في مغارة جبلية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت الأجهزة الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض العثور على جثة شخص في مغارة جبلية بسلاسل جبال البحر الأحمر، ناحية قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلتة.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في مغارة جبلية بقرية الجلاوية، وانتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مركز شرطة ساقلتة وسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة شخص يرجح أن يكون في العقد السادس من العمر يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، وبتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة أزمة قلبية حادة نتج عنها هبوط في الدورة الدموية والتنفسية، ما نتج عنه وفاته.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة تخص شخص يدعى "رجب. ع" 57 عامًا تاجر مواشي ويقيم بناحية قرية الخزندارية شرق دائرة مركز شرطة طهطا، وأنه هرب للإقامة في المغارة الجبلية التي عثر على جثمانه داخلها عقب قتل نجله "ح" أحد أبناء قريته بسلاح أبيض في مشاجرة دارت بينهما، وخوفًا من بطش أسرة المجني عليه هرب للإقامة في ذلك المكان.

وحررت الأجهزة الأمنية، محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.