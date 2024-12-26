محافظ أسيوط يتفقد مشروع داجني طاقته الإنتاجية 25 مليون كتكوت سنوياً -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أكبر مشروع داجني بالمحافظة في الظهير الصحراوي لمركز القوصية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 مليون كتكوت سنوياً، ويوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل به 400 عامل دائم و250 عامل غير منتظم.

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام المحافظة بتشجيع الاستثمار وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وسد احتياجات المواطنين من اللحوم، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

رافق المحافظ خلال الجولة أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، وهواري عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط للاستثمار والتنمية، وحمادة عبد السلام، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وطه عبد السلام، مدير عام الشركة، بالإضافة إلى ممثلي الشركة الصينية المنفذة لمشروع إنتاج بيض المائدة الجديد.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد التوسعات الجديدة لمشروع بيض المائدة الخاص بشركة أسيوط للاستثمار والتنمية، والتي تشمل عنابر تحت الإنشاء لإنتاج بيض المائدة، ومصنع أعلاف الدواجن تحت الإنشاء.

واستمع أبو النصر، إلى شرح تفصيلي من رئيس الشركة حول سير العمل ومراحل الإنتاج والتوسعات الجارية، والتي تتضمن إنشاء محطة لإنتاج بيض المائدة بطاقة 250 ألف طائر، لزيادة إنتاج الشركة الكلي إلى 225 مليون بيضة سنوياً، لتلبية احتياجات المحافظة والفائض يوزع على محافظات الصعيد.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مشروع بيض المائدة القديم، الذي ينتج 150 مليون بيضة سنوياً توزع على مستوى الجمهورية. تابع إجراءات التعقيم والتطهير بالمشروع، واطمأن على إجراءات السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأمراض. كما شاهد مراحل عملية التفريخ التي تتكون من 14 خط إنتاج بأحدث المعدات وأنظمة الأمان الحيوي العالمية، وصولاً إلى المنتج النهائي وهو كتكوت أسيوط للدواجن عالي الكفاءة ذو المناعة العالية ومعدلات الأداء الممتازة في مزارع التسمين.

وأكد أبو النصر على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الاستثمارات في المحافظة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة. وأشاد بأهمية مشروعات الثروة الداجنة في سد احتياجات المحافظة من اللحوم الداجنة، وخفض الأسعار، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. كما أشاد بمشروع الثروة الداجنة بمركز القوصية باعتباره من المشروعات المتميزة التي تحقق أعلى معدلات الإنتاج وفقاً لأفضل المعايير العلمية والعالمية، لتقديم منتجات داجنة ذات جودة وصحة عالية.