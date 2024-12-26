بـ 22 صورة.. نرصد استعدادات أسوان للإحتفال بالكريسماس ورأس السنة والعيد القومى

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أسوان - إيهاب عمران:

تتسابق جهود أجهزة محافظة أسوان، لإضفاء الوجه الحضارى واللمسات الجمالية لجوهرة النيل الساحرة، استعدادا للإحتفال بأعياد الكريسماس، ورأس السنة الميلادية، وأيضا الميلاد المجيد، وعيد أسوان القومي.

وقال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن هناك متابعة ميدانية متواصلة للجهود الجارية حيث تزينت الحدائق والميادين بأشجار الكريسماس والأعمال الفنية المضاءة التى تبرز قرب قدوم عام 2025.

وشدد على ضرورة الإسراع بتلافى كافة الملاحظات التى يشهدها الشارع الأسوانى، وخاصة فى المناطق والأحياء السكنية الداخلية والأسواق من نظافة عامة، وتطوير وتجميل وتشجير ورفع الإشغالات، مع استكمال أعمال الرصف وتنفيذ أحواض الزرع بشكل متناسق، مع تهذيب الأشجار.

وأشار إلى تكثيف المسطحات الخضراء، والإضاءات المتنوعة الألوان والمبهجة على جانبى الأرصفة والطرق، لتكون زهرة الجنوب جاهزة، وفي أبهى صورها لاحتفالات المواطنين والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين بالأعياد المتتالية، والاستمتاع بجمال وسحر الطبيعة الخلابة ، والشمس المشرقة والطقس المعتدل داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة.