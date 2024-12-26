9 مصابين في حادث تصادم ببني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص من بينهم 5 أطفال بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة "7 راكب"، بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة "7 راكب"، بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "غادة.ر.م"، 14 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، و "منة.خ.ش"، 11 عامًا، كسر بالذراع الأيسر، وأشقائها "مريم"، 4 أعوام، كدمات وسحجات بالجسم، و "عبده"، عامين، اشتباه نزيف داخلي، و "محمود.ر.إ"، 21 عامًا، جرح قطعي بالوجه، و "راندا.ر.م"، 23 عامًا، كدمات وسحجات، و شقيقتها "فاتن"، 27 عامًا، كدمات متفرقة، و "علي .ر.أ"، عامين، كدمات وسحجات، و "محمود.أ.ع "، 7 أعوام، كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.