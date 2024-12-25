مصرع مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقي مسجل خطر مصرعه، اليوم الأربعاء، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، أثناء القبض عليه، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، من اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، باختباء "عايد.ع" 54 عامًا، مسجل خطر سرقات بالإكراه، مطلوب ضبطه وإحضاره لتنفيذ عدة أحكام من بينها حكم بالإعدام، وآخر مؤبد، في أحد المنازل بمنطقة نجع الزموط التابعة لمركز الفشن.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل اختباءه للقبض عليه، وفور استشعاره بالقوات، بادرهم بإطلاق النيران من سلاح آلي كان بحوزته، فبادلته القوات حتى لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وصرحت النيابة بالدفن، فيما أكدت مصادر أمنية أن المتهم محكوم عليه في 4 جنايات من بينهم حكم بالإعدام في 2008 بالإضافة لأحكام بالسجن لمدة 25 عامًا في قضايا مختلفة منها "سرقة بالإكراه، والشروع في قتل، وضرب، ومقاومة سلطات".