مدير التأمين الصحي بالقليوبية يتفقد مستشفى بنها النموذجي لمتابعة سير العمل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة بمستشفى بنها النموذجي لمتابعة سير العمل ورصد التحديات والعمل على تحسين كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

شملت الجولة تفقد أقسام المستشفى، بما في ذلك الطوارئ، والرعايات المركزة، والقسم الداخلي، والكلى، والمعمل، والأشعة، وبنك الدم، بالإضافة إلى متابعة المخازن والمطبخ والمغسلة وأقسام التعقيم.

وتابع الدكتور سيد جلال، مؤشرات الأداء ونسب الإشغال، ومعدلات العمليات، وحالة الأجهزة الطبية، وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد مدير الفرع، بجهود الأقسام المختلفة، خاصة في إنهاء قوائم انتظار القسطرة القلبية وجراحات العيون والأنف والأذن والقلب المفتوح، ووجه بمراجعة عقود الصيانة للأعمال الكهروميكانيكية وشبكات الغازات، مع إعداد تقرير تفصيلي عن الوضع الحالي للمنشأة لضمان سلامتها وسلامة مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

وحرص "جلال" على التواصل مع المرضى للاستماع إلى آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومتابعة حالتهم الصحية، كما أجرى مناقشات مباشرة مع الأطقم الطبية لتقييم الأداء.

واختتم جولته بعقد اجتماع موسع حضره مدير المستشفى الدكتور محمد طاهر، ومديرة الجودة الدكتورة رشا عبد الفتاح، ومدير مكافحة العدوى الدكتور إسلام هيبه، إلى جانب قيادات التمريض وفرق العمل بالمستشفى والفرع.

ناقش الاجتماع ملاحظات الجولة، وتحديات العمل، والخطط التطويرية لتحقيق معايير الاعتماد والجودة الشاملة، كما أكد الاجتماع على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مع تكثيف المتابعة اليومية وضمان جودة الخدمات الصحية، وضرورة تعزيز التواصل مع المرضى والاستجابة السريعة لمتطلباتهم لضمان تقديم رعاية صحية فعّالة وشاملة.