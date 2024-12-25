تشييع جنازة الشاب ضحية حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان - صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شيّع العشرات من أهالي قرية شبرا النخلة بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، جنازة الشاب شريف رضا سيف، ضحية حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان، مودعين إياه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وكان الشاب شريف رضا سيف، 19 عامًا، لقي مصرعه إثر إصابته في حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان الذي شهدته المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول شرطة العاشر من رمضان.

وقال "محمد.م" من أهالي قرية شبرا النخلة، إن الأهالي شيعوا جثمان الشاب إلى مثواه الأخير مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن الشاب الضحية التحق للعمل بمصنع الفوم منذ شهر أو اثنين على الأكثر لمساعدة أسرته.

وأضاف أن الشاب كان متواجدًا في وردية عمل النهار والتي اشتعل خلالها الحريق في المصنع، موضحًا أنه كان متغيبًا ولم يتم العثور عليه ضمن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات كما أكدت أسرته عدم عودته، وأنه ظل مفقودًا حتى اليوم الثاني بعد الحادث.

وتابع: "ظل رجال الحماية المدنية يحاولون إخماد الحريق نحو أكثر من 6 ساعات، وبعد نجاحهم في إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد، تم العثور على جثمان الشاب شريف جثة متفحمة بالإضافة إلى جثتين آخرتين، وبعد إجراءات الطب الشرعي تم التأكد من هوية الشاب وتسليمه لأسرته، وتم دفنه اليوم وسط حزن الأهالي".

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد اشتعال حريق بمصنع فوم بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، ودفعت إدارت الحماية المدنية بـ4 محافظات شملت القاهرة، والشرقية، والقليوبية والسويس، بـ20 سيارة إطفاء إلى المصنع للسيطرة على الحريق، وتمكنت القوات من إخماد النيران بعد عمل متواصل تخطى 6 ساعات.

وأشارت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية إلى أنه تم الدفع بعدد من مرافق الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات الثلاث "الغندور، التأمين والجامعي بالعاشر"، إذ بلغت أعداد المصابين 16 مصابًا بالاختناق بينهم حالتين أحدهما أصيب بجروح قطعية وآخر بآزمة قلبية.