"عبد الحليم" و"عكاوي" يشاركان في احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة - صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بالصالة المغطاة بالجامعة.

ومن جانبه، أشاد محافظ قنا، بجهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لدعم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وما تبعه من إصدار حزمة تشريعات وقوانين داعمة لذوي الهمم، مما عزز من مكانتهم في أجهزة الدولة المصرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى جهود الجامعة في دعم ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثنيًا على دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة ذوي الهمم، موضحًا أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة يقدم خدمات متعددة تشمل الأنشطة التوعوية والرعاية والدعم لعدد كبير من الطلاب ومنتسبي الجامعة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم عدد من الفقرات الفنية من أداء طلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمت ترجمة الحفل بلغة الإشارة للحاضرين من ذوي الإعاقة.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد المحافظ ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، قافلة طبية شاملة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت العديد من التخصصات الطبية، وتم خلالها صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات التي تم الكشف عليها.

وفي ختام الاحتفال، أهدى العقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا، درع المؤسسة لمحافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادي، تقديرًا لجهودهما، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة.

وسلّم المحافظ ورئيس الجامعة، بالتعاون مع مكتب حياة كريمة، 32 كرسيًا متحركًا لأشخاص من ذوي الإعاقة.