محافظ الإسكندرية يشارك الطوائف المسيحية احتفالات عيد الميلاد المجيد - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شارك الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في احتفالات عيد الميلاد المجيد، مع الطوائف المسيحية المختلفة، بما في ذلك الأقباط الكاثوليك، الطائفة المارونية، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، وطائفة اللاتين الكاثوليك.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مطرانية اللاتين الكاثوليك بالإسكندرية، حيث التقى نيافة المطران كلاوديو لوراتي، مطران اللاتين بمصر، والمنسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران اللاتين، وعدد من الآباء والرهبان والراهبات.

كما حضر احتفالات طائفة الروم الأرثوذكس بكنيسة سيدة النياح، حيث استقبله نيافة المطران ناركيسوس، وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، والأرشمندريت سابا أمرهم، راعي الكنيسة.

وزار محافظ الإسكندرية كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك، حيث شارك في احتفالات طائفة الأقباط من الروم الكاثوليك بحضور جورج رباط، منسق رعايا الروم الكاثوليك، والأب جوزيف، نائب المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام لطائفة الروم الكاثوليك الملكيين عن مصر والسودان وجنوب السودان.

وهنأ المحافظ، الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية القيامة بالإسكندرية، بحضور القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب يوحنا جورج، راعي بطريركية الأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة وأبناء الطائفة.

واختتم جولته بزيارة كنيسة القديسة تريزيا الطفل يسوع المارونية، حيث قدم التهنئة للطائفة المارونية بحضور الأب شربل معوشي، مساعد راعي الكنيسة، والمهندس فادي كريدي، عميد الطائفة المارونية بالإسكندرية، وعدد من أبناء الطائفة.

وعبّر الفريق أحمد خالد عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالات التي تخلد ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مشيرًا إلى أن هذه الأعياد تحمل رسالة المحبة والسلام وتعزز روح التسامح والتعايش بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد المحافظ على دعم مصر لركائز السلام والأمن العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الأعياد تعتبر فرصة لتعزيز الأواصر بين الأهل والأصدقاء والاستمتاع بروح العطاء والفرح، مؤكدًا على وحدة النسيج المصري، متمنيًا لمصر الأمان والاستقرار.