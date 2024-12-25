دائم افتعال المشاكل مع أسرته.. القبض على المتهم بقتل والده في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بقتل والده بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية بينهما.

كان اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يُفيد بمقتل رجل مسن يدعى "يسري" موظف بالموانئ على المعاش، في العقد السابع من عمره، على يد ابنه، في مساكن الشهداء.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وأمر اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية بتشكيل فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الجريمة وكشف أسباب الواقعة، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادات سكان المنطقة.

وبحسب رواية الأهالي أكدوا أن المتهم كان دائم افتعال المشاكل مع أسرته وكثيرا ما يتطور الخلاف إلى اعتداءات، أما المجني عليه مشهود له بحسن الخلق وعلاقاته الطيبة مع جيرانه.

وأضافوا أن وقت الحادث نشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالده وسرعان ما تطورت لاعتداء الابن على والده مستخدمًا سلاحًا أبيض، محدثًا إصابة المجني عليه بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد، وعلى إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة، ولاذ المتهم بالفرار.

وتمكنت حملة مكبرة ضمت النقباء، سيد الطحاوي، ومحمد صقر، محمد مجدي، معاونو مباحث قسم ثاني الإسماعيلية، من تحديد مكان المتهم وضبطه ويدعى "أحمد" وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.