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لتطويره وزيادة عدد الغرف.. محافظ سوهاج يتفقد بيت الشباب- صور

04:23 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بيت شباب سوهاج؛ للوقوف على الإمكانيات المتاحة به، وتعظيم الاستفادة منه، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب المحافظ.

واستعرض المحافظ مكونات بيت الشباب المقام على مساحة 650 مترًا مربعًا والذي يضم 24 غرفة تحتوي على 98 سريرًا، ووجه بوضع تصور شامل لتطوير المكان ورفع كفاءته، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المساحات المتاحة وزيادة عدد الغرف لاستيعاب أكبر عدد من النزلاء.

وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأماكن الشاغرة داخل البيت، ودراسة إمكانية ضم قطعة أرض مجاورة للمبنى للتوسع في إقامة خدمات ترفيهية تخدم المقيمين وتلبي احتياجاتهم، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ خطة التطوير، بما يعزز من دور بيت الشباب كوجهة متميزة للشباب والزوار.

وأضاف المحافظ أن وزارة الشباب والرياضة تعنى بالتوسع في الاستفادة من كافة الأصول والمنشآت بالمحافظة للعمل على تشغيلها وفق أحدث النظم لخلق بيئة تنافسية مع باقي المكونات المثيلة.

محافظ سوهاج بيت الشباب اللواء دكتور عبدالفتاح سراج
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