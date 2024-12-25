الحرارة تنخفض لـ 11 درجة ورياح مثيرة للرمال.. تغير مفاجئ في طقس الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تغيرًا مفاجئًا في حالة الطقس إذ يسود طقس غائم مائل للبرودة نهارًا على كافة أنحاء المدينة الساحلية، وذلك بعد سطوع الشمس معظم ساعات النهار أمس.

وانخفضت درجات الحرارة على الإسكندرية لتتراوح، اليوم، بين 18 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة مئوية للصغرى، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 44% ما زاد من الشعور بالصقيع.

ونشطت الرياح على الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى إذ تراوحت سرعتها سرعتها بين 40 إلى 50 كيلو متر/ الساعة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت الأرصاد الجوية من بضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة إذ من المقرر أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة.

وحول حالة البحر المتوسط، بدت اليوم مضطربة نسبيًا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، إلا أن حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة منتظمة حتى الآن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ، السبت المقبل، نوة "عيد الميلاد" يصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، لمدة يومين.