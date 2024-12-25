بابا نويل يركب الجمل وحسناوات توزعن الهدايا.. شرم الشيخ تحتفل بالكريسماس- فيديو صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

انتعاشة سياحية تشهدها منتجعات جنوب سيناء السياحة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، وحرصت إدارات الفنادق على تنظيم الفقرات الفنية المبهجة لإدخال الفرحة على السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وظهر بابا نويل على ظهر جمال يجوب شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية لتوزيع هدايا الكريسماس على النزلاء والأطفال تزامنًا مع أعياد الميلاد الكريسماس، ونظم مسؤولي قطاع سهو سكوير موكب الثلاث ملوك والتي تعد من أبرز العروض التي يحرص السائحون متابعتها كل عام خلال احتفالات الكريسماس، وفيها ينطلق مشهد الملوك الثلاثة فوق الجمال يتجولون في أنحاء القطاع برفقة "بابا نويل" الذي يقوم بتوزيع الهدايا على السائحين في أجواء كرنفالية، إضافة إلى الاستعراضات الغنائية، والنافورة الراقصة، وعروض الساحر، وفقرات استعراضية.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تأمين المحافظة بالكامل على أعلى مستوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لراحة السائحين، مشيرا إلى أن القطاع السياحي خلال هذا الموسم الشتوي في أعلى مستويات ازدهاره، حيث بلغت نسبة الإشغالات 100% بمدن شرم الشيخ ودهب، إضافة إلى أنه يوجد إقبال على الحجز بمنتجعات شرم الشيخ خلال هذه الفترة تزامنا مع قرب بداية العام الميلادي الجديد.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أن كافة الفنادق السياحية بالمحافظة تتبع القرارات الحكومية الخاصة بشروط وضوابط الحفلات، مع تقديم خدمات على أعلى مستوى لتنال رضا للسائحين، مشيرا إلى أنه جار تكثيف حملات النظافة بالميادين والساحات، والممشى السياحي، وتقليم الزراعات حتى تظهر شرم الشيخ بالمظهر الحضاري اللائق بها عالميا.

وقال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، إن فرق الأنيميشن بكافة الفنادق تنظم فقرات البلياتشو للأطفال والتنورة وألعاب مختلفة، إضافة إلى الألعاب المائية المختلفة مثل لعبة الفلاي بورد، وتجول بابا نويل على الشواطئ وحمامات السباحة ليوزع للهدايا على الأطفال وسط جو من الفرحة بين السائحين.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة للإبداع، أنه خلال أيام احتفالات الكريسماس تقدم الفنادق أفكار مختلفة لإقامة فقرات متعددة لإدخال البهجة، إضافة إلى تزيين واجهاتها وداخلها بزينة الكريسماس وأشجار أعياد الميلاد، وتجول بابا نويل على الشواطئ على ظهر جمل يوزع الهدايا والتقاط الصور التذكارية مع السائحين.

وأشار مطيع إسماعيل، مدير إحدى فنادق شرم الشيخ، إن فكرة استقلال بابا نويل مركب والتجول بها داخل البحر نالت إعجاب السائحين من مختلف الجنسيات الذين حرصوا على ارتداء ملابس بابا نويل وانتظاره على الشاطئ ليوزع الهدايا عليهم، إضافة إلى ارتداء لاعب الفلاي بورد ملابس بابا نويل خلال الطيران إلى أعلى أدخلت الفرحة والبهجة علي النزلاء خاصة الأطفال، لكونه يقوم فجأة بعد طيران لمسافة تتعدى الـ 20 مترًا أعلى سطح البحر وفي نزول مفاجئ بالقرب من أحد الأطفال يقدم له هدية صغيرة.

وأكد مدير الفندق، أن جميع نزلاء الفنادق تتجمع حول حمام السباحة لمشاهدة عروض الفلاي بورد وكيف يتم الطيران بها وكذلك الغوص في المياه، خاصة أن شرم الشيخ تتمتع بأجواء دافئة خلال هذه الفترة.