السجن 7 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين وحيازة سلاح بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، معاقبة متهم بالاتجار في الهيروين بنطاق مركز شرطة أبو كبير، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة ما ضبط بحوزته، كما عاقبته بالسجن المشدد عام وتغريمه ألف جنيه لحيازته سلاح ناري غير مرخص.

أصدر الحكم المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 16222 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 3463 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لشهر سبتمبر الماضي، عندما أحالت النيابة العامة مصطفى ص ر م" 30 عاما، مقيم بمركز أبو كبير، متهما للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.

اتهمت النيابة العامة المدعو مصطفى.ر بحيازة كمية من مخدر الهيروين بغرض الاتجار فيه والتربح منه بنطاق مركز شرطة أبو كبير، كما تم ضبطه بسلاح ناري غير مرخص إضافة إلى ضبط ذخيرة "طلقتين" بحوزته.

صدر الحكم السابق بشأن المتهم لاتهامه بالاتجار في الهيروين إذ عاقبته المحكمة ب6 سنوات كما عاقبته بسنة واحدة لحيازة سلاح ناري غير مرخص.