بالصور- رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب كفر الشيخ

وفد ياباني يزور عددًا من المدارس في القليوبية (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إلى رياح شديدة محملة بالأتربة ومصاحبة بموجة صقيع استمرارًا لتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

ورغم تعرض مدن ومراكز المحافظة لموجة الطقس السيئ فهناك سطوعًا للشمس على فترات بينما تتكاثف الغيوم مع شدة الرياح.

وفي السياق أعلنت هيئة ميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار توقف حركة الملاحة البحرية في الميناء، وفي مياه البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة ولحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتي ذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط حركة، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.