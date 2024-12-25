غرفة عمليات ورقم للطوارئ.. خطة عمل بمدينة رأس سدر تزامنا مع احتفالات الكريسماس

جنوب سيناء - رضا السيد :

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، توافد السياحية الداخلية على القرى والمنتجعات السياحية بها تزامنا مع احتفالات الكريسماس، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات.

وعقد محمد حامد، رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري الإدارات الخارجية، بحضور ط محمد عطية، سكرتير المدينة، لمناقشة خطة عمل الإدارات، والاستعدادات لاستقبال ضيوف و زوار المدينة خلال أعياد رأس السنة و أعياد الميلاد المجيد.

ووجه رئيس المدينة خلال الاجتماع بتكثيف حملات المراقبة على السلع الغذائية بالمحال التجارية والجمعيات الاستهلاكية، وتشكيل غرف عمليات بالوحدة المحلية على مدار 24 ساعة، وتخصيص رقم للطوارئ، مع المتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال الأيام المقبلة للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي لرصد أي حالات للتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين، و أيضا الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة كونها أحد أهم الوجهات السياحية في مصر و جنوب سيناء.

وأكد ان المنتجعات والقرى السياحية تشهد إقبال سياحي كبير خلال هذه الفترة، خاصة السياحة الداخلية التي تنعش المدينة على مدار العام خلال العطلات والأجازات، والأعياد والمناسبات المختلفة.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الكنائس، والمنتجعات السياحية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية و الساحلية الواقعة في نطاق المدينة للحد من السرعة تجنبا لوقوع أي حوادث.