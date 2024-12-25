محافظ الأقصر: انتهاء جميع مشروعات "حياة كريمة" ودخولها الخدمة فى أقرب وقت

الأقصر- محمد محروس:

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مع المهندس مصطفى السنوسى، منسق الاتحاد العام لشباب العمال بمركز ومدينة إسنا التابع لوزارة الشباب والرياضة و رمضان عبد المبدئ نائب رئيس فرع الأقصر للاتحاد العام لشباب العمال والوفد المرافق.

واستعرض منسق الاتحاد خلال اللقاء أهم المشكلات التي تواجه أبناء مركز ومدينة إسنا، وعلى رأسها إدراج نجوع العرب، الجهينات، الجبل ، القرية ، الطوايع، أبو سعيد ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة إسنا، نظراً لكونها من أكثر النجوع فقرا، و مد خطوط سير للمواصلات داخل المدينة إلى مدرسة الأزهر الشريف بالشرق.

وأيضاً ناقش اللقاء ضرورة توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم في مختلف الجهات الخدمية الحكومية للتسهيل عليهم، وطالب منسق الاتحاد بأهمية تقنين أوضاع التوكتوك بمركز إسنا، وتشغيل عدد من المدارس المتوقفة عن الخدمة نظراً للكثافة الطلابية العالية.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته لاستقبال المواطنين بمكتبه وبحث شكواهم ومطالبهم المختلفة، وأن باب مكتبه مفتوح للجميع.

وأوضح محافظ الأقصر أن كافة المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" سيتم الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، وذلك إلى جانب جدولة المشروعات المعطلة ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظة تباعاً، مشيراً إلى أنه سيتم بحث آليات فتح خطوط السير داخل المدينة وما بين القرى مع الجهات المنوطة لتوفير المواصلات اللازمة للربط بين المركز داخلياً والقرى التابعة له، وكذلك سيتم دراسة تقنين أوضاع سائقي التوكتوك بمدينة إسنا وترقيم وترخيص كل توكتوك ووضع التسعيرة المناسبة لمنع التلاعب بالأسعار ، وسيتم إصدار كتاب دورى لكل المراكز بضرورة بحث سبل توفير خدمات الإتاحة لذوي الهمم من خلال دعم أعمال الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

وأضاف "عمارة " أن تطوير المنطقة التاريخية بمدينة إسنا تجرى على قدم وساق لتطوير وإحلال وتجديد كورنيش النيل بالمدينة، ومنطقة معبد إسنا وطرق المزارات الأثرية والتاريخية و وكالة الجداوى و المرسى والممشي، لافتا إلى وجود رؤية عامة لتطوير المدينة بأكملها، وتم وضع مخطط لتطوير منطقة الكورنيش والممشى في مدينة إسنا وذلك لوضع إسنا على خريطة السياحة العالمية بمزاراتها الأثرية المميزة.