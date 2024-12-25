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ننشر جداول امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف بمحافظة البحيرة

01:30 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي الحالي، والمقرر انطلاقها اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

وتضم الجداول المعلنة صفوف النقل والشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية "الصم – ضعاف السمع – المكفوفين".

كان يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أعلن تطبيق نظام البوكليت فى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك وفقا للضوابط التى حددتها الوزارة.

امتحان الفصل الدراسي الأول البحيرة مديرية التربية والتعليم
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