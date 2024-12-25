نائب رئيس جامعة بنها تتفقد سير الامتحانات بكلية التربية (صور)

جامعة الإسكندرية: 190 ألف طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول-

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية بكلية التربية لمتابعة سير الامتحانات، رافقها خلالها الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واطمأنت نائب رئيس الجامعة علي انتظام سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان، بتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين، كما حرصت الاطمئنان على الطلاب باستطلاع آرائهم حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهم عن مدى ملاءمة الأسئلة للمقررات الدراسية، وعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل تواجههم أثناء انعقاد الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة دورية مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرة إلي أن الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بكلية التربية 10081 طالب وطالبة.