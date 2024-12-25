إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص" على طريق "سوهاج/ جرجا"، جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين دائرة مركز شرطة جرجا.

نتج عن الحادث إصابة "عبدالمنعم. ح"، "ولاء. م"، "صابر. م"، "محمد. ص" يقيمون دائرة مركز شرطة البلينا.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الحامعي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.