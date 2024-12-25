مات في الركعة الثانية.. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

لفظ مسن أنفاسه الأخيرة داخل مسجد قريته بمركز المنيا، أثناء تأدية صلاة العشاء، لتنتشر سريعًا صورته والعديد من المنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن حسن خاتمته وصبره على البلاء.

وفوجئ أهالي قرية ريدة التابعة لمركز المنيا، مساء أمس، بوفاة "عيسى عبدالغني" 60 سنة، في الركعة الثانية أثناء تأدية صلاة العشاء، وذكر الأهالي أنه كان معروفًا عنه حب الخير للجميع، ومساعدته للكبير والصغير.

وذكر محمد أحمد أحد أهالي القرية، أن المتوفى كان صابرًا على البلاء، إذ فقد ابنه من فترة وقبلها شقيقه الأكبر وابن أخيه، وكان محتسبا ولا يقول إلا "قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف أحمد أن المتوفى رغم إصابته بجلطة في قدمه منذ فترة إلا أنه كان محافظاً على الصلاة في وقتها داخل المسجد، وحسن خاتمته مكافأة من الله على حسن أعماله، مشيراً إلى أن المئات من أهالي القرية شيعوا جنازته وسط حالة من الحزن على فراقه والفرحة في نفس الوقت على حسن الختام.