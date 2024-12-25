بالصورـ محافظ أسيوط يشدد على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية في أجندة عمل الحكومة الحالية.

وأكد على أهمية المراجعة الدورية لجهود المحافظات في هذا المجال لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، والتزامها بتوفير كافة إجراءات السلامة المهنية للعاملين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، التي تم تشكيلها بقرار من وزير العمل رقم 152 لسنة 2003، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو هندي، مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارة ومسؤولي القطاعات والشركات المختلفة.

وأكد المحافظ على ضرورة تركيب حنفيات حريق بجوار المنشآت الحيوية ودور العبادة، وتأهيل العاملين على استخدامها لتأمين المنشآت ضد الحرائق، وتدريبهم على الإسعافات الأولية والحماية المدنية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف ومديريتي الصحة والعمل. كما شدد على أهمية تخصيص أماكن للطوارئ والإسعافات في كل مؤسسة، وتجهيزها بالأدوات والمستلزمات اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الكهرباء وعزل الأسلاك حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية الأمن المعلوماتي وتأمين المستندات والمخاطبات الهامة ضمن إجراءات الأمن السيبراني، مؤكدًا على ضرورة التزام المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية دون تقاعس. كما دعا إلى تكثيف التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال الندوات والمبادرات.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على دعمه الكامل لكافة الجهات لتنفيذ الضوابط والإجراءات التي تضمن تقليل المخاطر وضمان تنفيذ خطة الطوارئ، مشيرًا إلى أهمية إدراج الحماية المدنية في الخطط الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية.