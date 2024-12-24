5 مصابين في تصادم موتوسيكل بـ"توكتوك" أمام ستاد شربين بالدقهلية

أُصيب خمسة أشخاص، الثلاثاء، في تصادم موتوسيكل بـ"توكتوك"، أمام ستاد شربين بمحافظة الدقهلية، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بالحادث، حيث انتقل فريق من ضباط وحدة مباحث شربين، بقيادة الرائد أحمد عوض، إلى موقع الحادث.

بالفحص، تبينت إصابة: إيمان رضا رمضان صالح عبد الحفيظ (14 عامًا) بكدمات وسحجات بالجسم، ورضا رمضان صالح عبد الحفيظ (47 عامًا) بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجروح بالوجه، وشريفة سعد صديق (23 عامًا) بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه بخلع بالكتف الأيسر، وهاجر سعد صديق (19 عامًا) باشتباه كسر بالقدم اليمنى، ورودينا هشام جابر (7 سنوات) بسحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم. وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول الحادث.