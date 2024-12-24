إحالة أوراق عصابة "النساء المزيفة" بالقليوبية إلى المفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل رجل مسن داخل منزله لسرقة أموال وإيصالات أمانة. وحددت المحكمة الجلسة الأخيرة من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، حسام همام العادلي، هيثم حلمي علي، ومحمد علي حمودة، وأمانة سر إيهاب سليمان.

أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة في القضية رقم 7208 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 748 لسنة 2024 كلي جنوب بنها. والمتهمون هم:

محمد م. ق. س. (26 سنة - عامل)

عمرو م. ع. ع. (26 سنة - عامل)

كريم ن. ر. خ. (28 سنة - عامل)

وجميعهم مقيمون بعزبة عثمان أول شبرا الخيمة.

وفقًا لأمر الإحالة، وقعت الجريمة يوم 11 يناير 2024. حيث عقد المتهمون العزم على قتل المجني عليه، منصور رشاد خليفة، البالغ من العمر 74 عامًا. قاموا بالتخطيط المسبق لارتكاب الجريمة، مرتدين ملابس نسائية لإخفاء هويتهم. استقلوا دراجة نارية إلى منزل الضحية، حيث صعد المتهمان الأول والثاني إلى شقته، بينما تولى المتهم الثالث مراقبة الطريق.

طرق المتهمان باب الضحية، الذي فتح لهما دون أن يدرك نيتهما. قاما بدفعه أرضًا، وتكميم فمه، واستخدام حبل لخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما أدى إلى وفاته وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

ذكر أمر الإحالة أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، حيث استولى المتهمون على مبلغ مالي وإيصالات أمانة كانت بحوزة المجني عليه. ويُنتظر قرار المحكمة النهائي في الجلسة المقبلة بعد رأي فضيلة المفتي.