مصرع شخص وإصابة آخر في اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بطريق كورنيش النيل، وسط مدينة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة أمام أحد البنوك على كورنيش النيل، فتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "محمد.أ.ز" 42 عامًا، محاسب، وإصابة "أحمد.ك.م" 18 عامًا، طالب، بكسر في القدم اليسرى.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.