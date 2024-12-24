"ميركادو".. الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة يختتم فعالياته في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

اختتمت في محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التسويقي الأول للخضر والفاكهة المجففة "ميركادو"، والذي أقيم تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبرعاية مؤسسة ساويرس للتنمية، وبالشراكة مع سفارة اليابان، وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، ضمن مشروع تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

وقالت الدكتورة سهير المصري، مدير مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ومنسق الملتقى، إن الملتقى شارك فيه أكثر من 100 مشارك من جهات حكومية وأفراد ومزارعين وبنوك ومنتجين وشركات تسويق زراعي واستيراد وتصدير، بالإضافة إلى تجارة داخلية، إلى جانب مقدمي الخدمات المالية وغير المالية والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والاستثمار وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.

وأضافت المصري أن الملتقى يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، وخلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواجًا اقتصاديًا وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.

وأشارت إلى أنه أقيم على هامش الملتقى معرض للشركات، تم من خلاله عرض منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

وأوضحت أن الملتقى تضمن جلسات حوارية للمزارعين والمنتجين ومقدمي الخدمة، بالإضافة إلى جلسة حوارية مع خبراء التمويل وشركات الاستثمار الزراعي.

وقالت إن الملتقى أوصى في ختام أعماله بضرورة تكوين اتحاد لمزارعي ومنتجي ومصدري الطماطم، ودعم البنية التحتية لسلاسل التدريب، وتنظيم تدريبات متخصصة للعاملين على تقنيات التغليف والتعبئة، وتوفير مقومات عمليات التصنيع النهائية لتعزيز الاستفادة من القيمة المضافة مع الاهتمام بالزراعات التعاقدية وخلق علاقة قوية مع المزارعين، والاهتمام بالبحث والتطوير في مجال الزراعة الآمنة.

وأشارت إلى أن الملتقى أكد ضرورة التركيز على تطوير عمليات التجميع وخلق تكتل من المزارعين والمنتجين لتحقيق سعر عادل للمنتج، مع التوجه نحو استخدام مبيدات آمنة، ورسم خريطة زراعية تضمن تنوع المحاصيل وعدم الاعتماد على محصول واحد.

كما أكد الملتقى على أهمية سلامة الغذاء من خلال التدريب ودعم الكيانات العاملة في هذا المجال، والمساهمة في الاقتصاد الفعال بما يساهم في زيادة الدخل من العملة الصعبة.