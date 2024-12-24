بعد حركة التنقلات.. محافظ الشرقية يطالب بتقديم أفضل الخدمات للمواطن

الشرقية - ياسمين عزت:

طالب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المدن الجدد ونوابهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبذل قصارى الجهد لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ بعد حركة التنقلات الداخلية بين رؤساء المدن والمراكز والأحياء.

أكد المحافظ على ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي في الشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

شدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، محذراً من وجود إشغالات بالشارع أو تقصير المسؤولين في عملهم.

وجه المحافظ بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني المحدد، مؤكداً أن حجم العمل والمسؤولية كبير، ويستلزم وجود مسؤول تنفيذي قادر على العطاء ويعمل على مدار اليوم.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسهيل مهام العاملين بإدارتي المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة، وتوفير الجو الملائم لهم أثناء أداء الأعمال المكلفين بها.

أعطى المحافظ مهلة لرؤساء المراكز والمدن لإعداد مقترح موضح فيه الاحتياج الفعلي لنواب رؤساء المراكز والمدن مع عمل تقييم لسكرتيري المجالس والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية تمهيداً لاعتماد حركة تنقلات وتغييرات تُساهم في تحسين منظومة العمل والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.