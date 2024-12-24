محافظ الشرقية يعلن حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن وترقية آخرين

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، القرار رقم 5051 لسنة 2024، بإنهاء تكليف أشرف سالم موسى، من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية بمجال التمويل والمحاسبة، من رئاسة مركز ومدينة الحسينية وإعادته إلى جهة عمله الأصلية في وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وقرر المحافظ إجراء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن وتعيين رؤساء ونواب جدد بعدد من الأحياء والمدن بالمحافظة.

تضمنت القرارات:

صلاح سالم منصور محمد، الذي تم تكليفه بأعمال رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بدلًا من رئيس مدينة أبو حماد.

يسري محمد راشد، وتم تكليفه بأعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بدلاً من رئيس حي أول الزقازيق.

أحمد علي شحاتة ضاحي، وكُلف بأعمال رئيس حي أول الزقازيق بدلاً من رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.

أيمن أحمد بكر صالح، وتم تكليفه بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية بدلاً من رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.

عاطف صالح عبده، مكلفًا بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر، بدلًا من عمله كباحث شؤون اتصال بمركز ومدينة الحسينية.

كما شملت الحركة ترقيات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين:

محمد عبد المنعم رمضان، مكلفًا بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، بعد أن كان رئيسًا لمدينة منشأة أبو عمر.

هيام محمد عبده محمد، وتم تكليفها بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بعد أن كانت رئيسة للوحدة المحلية القروية بطويحر بمركز أبو حماد.

عمرو مصطفى محمد فتحي، وتم تكليفه بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بعد أن كان رئيسًا لمركز ومدينة الإبراهيمية.

السيد صبحي محمد البكري، وكُلف بأعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق، بعد أن كان رئيسًا لمركز ومدينة ههيا.

بينما تم نقل ماجد مجدي شوقي للعمل بهندسة رئاسة حي ثان الزقازيق وتكليفه بأعمال نائب رئيس حي أول الزقازيق، وتم تكليف أحمد سعد السيد علي بأعمال نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس، بعد عمله كموظف بالدرجة الثانية التخصصية لتنمية إدارية برئاسة مركز ومدينة بلبيس.