مدير مكتبة الإسكندرية: الذكاء الاصطناعي بات من أهم أولويات السياسات العامة للدول (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم الأولويات في السياسات العامة لمعظم الدول، مشيرًا إلى أن مكتبة الإسكندرية تشهد طفرة تكنولوجية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والعلمي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة بعنوان "اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي"؛ نظّمها مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأضاف الدكتور أحمد زايد أن نسبة مستخدمي اللغة العربية على الإنترنت لا تتجاوز 3%، مما يخلق فجوة رقمية تسعى المؤسسات الثقافية والعلمية لسدها.

وأشار زايد إلى أن ربط اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي يعد من التحديات الأساسية التي تواجهها المؤسسات الثقافية والعلمية، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم مهارات القراءة والكتابة، خاصة للأطفال، ويساهم في حفظ التراث الثقافي العربي من خلال فهرسة النصوص التاريخية؛ كما يؤثر في المجالات القانونية والتعليمية من خلال الترجمة وإنشاء المحتوى.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى ضرورة التعامل بحذر مع أدوات الذكاء الاصطناعي بسبب احتمال عدم دقة بعض البيانات، مشددًا على أهمية الالتزام بالأخلاقيات في استخدام هذه التقنيات.

حضر الندوة نخبة من أساتذة اللغة العربية والمتخصصين في برمجيات الحاسوب، وتناولت عدة موضوعات منها، استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير اللغة العربية، التحولات في تعلم اللغات، البلاغة الرقمية، تقنيات تعليم العربية، وهندسة اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي.