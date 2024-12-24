جثة متفحمة.. شاب في مقتبل العمر ضحية حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

أسفر حادث الحريق الهائل الذي نشب بمصنع الفوم أمس الأول بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن مصرع شاب في مقتبل العمر وتفحم جثمانه، فيما أصيب 16 آخرين في الحريق.

قال محمد درويش أحد أقارب الشاب ضحية حادث حريق مصنع الفوم بالعاشر من رمضان في لـ مصراوي، إن ابن عمته ويدعى "شريف رضا سيف" ويبلغ من العمر 19 عاما، أحد عمال المصنع، لقي مصرعه في حادث الحريق.

وأضاف أن الشاب ظل متغيبا حتى اليوم الثاني من الحريق، وأجرت أسرته وأصدقائه البحث عنه دون جدوى، لافتا إلى أنهم عثروا عليه بعد إخماد الحريق في المصنع، وجرى التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنهاء تصاريح الدفن.

وأشار الشاب قريب ضحية الحريق، إلى أن الجثة العثور عليها متفحمة ولم تبدو أي ملامح لها، إلا أن التفاصيل الأولية لإجراءات الطب الشرعي تشير إلى أن الجثة تعود لشاب في المرحلة العمرية من 18 حتى 20 عاما، معلقا: شريف هو المفقود وكل العمال موجودة وهو عمره 19 عام والمواصفات تنطبق عليه.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق هائل بمصنع فوم بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة بنطاق قسم أول شرطة العاشر من رمضان، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

دفعت إدارات الحماية المدنية في عدد من المحافظات شملت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الشرقية وإدارتي السويس والقليوبية، وتم الدفع بعدد 20 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق وإخماده بعد أكثر من 6 ساعات من الاشتعال.

أفادت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية أن عدد المصابين الذي أسفر عنه الحريق سجل 16 حالة من بينهم حالة أصيبت باشتباه أزمة قلبية وأخرى أصيبت بجروح قطعية بينما أصيب 16 ٱخرين بحالات اختناق، وتم إيداع الحالات بمستشفيات الغندور، التأمين والعاشر الجامعي وجرى تقديم الرعاية الصحية لهم.