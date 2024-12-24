مقتل مأمور ضرائب عقارية أثناء تأدية عمله في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي مأمور ضرائب عقارية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء تأدية مهام عمله بقرية الحوطا الشرقية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث وإصابة شخص؛ وبالانتقال والفحص، تبين مقتل الموظف "خالد.م.ع" (53 عامًا) إثر إصابته بطلق ناري أثناء قيامه بمهمة رسمية في القرية.

وأفاد شهود عيان أن الفقيد وزملاءه كانوا في مهمة عمل لمعاينة شكوى تتعلق بأحد الممتلكات في قرية الحوطا الشرقية، وخلال عملهم تعرضوا لوابل من الأعيرة النارية أطلقه أفراد بالمنطقة.

وأوضح الشهود أن الجناة اعتقدوا أن فريق العمل تابع لحملة أمنية، مما دفعهم لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة الضحية إصابة قاتلة أودت بحياته.

على الفور، تحركت قوات الأمن بقيادة اللواء وائل نصار إلى مكان الحادث، حيث تم تطويق المنطقة وتمشيطها لضبط الجناة وتأمين مداخل ومخارج القرية. كما تم تكثيف التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.