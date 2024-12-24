قرار بحظر التدخين داخل المنشآت الحكومية في الوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حظر التدخين داخل المنشآت الحكومية وتخصيص أماكن يُسمح فيها بالتدخين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع بمديري المديريات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير منظومة العمل وانتظامها بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وقال الزملوط، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على عقد لقاء نصف شهري لمتابعة موقف وأعمال المديريات والمصالح التنسيق لاستكمال أعمال توريد الأثاث والفرش. طرح مزايدة علنية لتشغيل الأوفيس بمباني المديريات والمصالح الحكومية.

كما كلف المديريات بحصر الخطوط المطلوب تركيبها على أن تتكفل المحافظة بتحمل تكافة تركيب خط أرضي واحد لكل مديرية والتنسيق مع مديرية الإسكان بشأن احتياجات ومطالب توصيل شبكة الإنترنت وإنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل حضانة العاصمة والتأكيد على إجراءات الأمن على المداخل والبوابات الرئيسية وتنظيم دخول وخروج السيارات.