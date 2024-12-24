عروسان على سيارة "دوبل كابينة".. حكاية زفة غريبة في شوارع دهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، موكب زفاف غريب لعروسين على ظهر سيارة "دوبل كابينة " يجوب شوارع المدينة، ولاقت الزفة الغريبة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وركب العروسان على سيارة دوبل كابينة، وخلفهما المعازيم بسيارة دوبل كابينة، لتجوب شوارع المدينة وانضم لهم سيارات أخرى بالزغاريد والأغاني الشعبية.

وقال علي عايش، الخبير السياحي بمدينة دهب، إن المدينة تشتهر بطابع البساطة، ودائما نفاجئ بأشياء غير تقليدية بها، خاصة أنها مدينة شبابية متجددة، ويبحث الشباب فيها دائما عن اللقطات غير المعتادة، مشيرا إلى أن الشباب من جميع المحافظات يحرصون على إقامة حفلات الزواج، والخطوبة وأعياد الميلاد بها.

وأكد سمير صالح، أحد مواطني المدينة، أن هذا الزفاف لفتة جيدة ودعوة للشباب لإقامة حفلات زفاف غير مكلفة، وذات تأثير إيجابي، ومصدر سعادة وفرحة للعروسين والمدعوين.

وكانت مدينة دهب شهدت منذ سنوات حفل زفاف في أعماق البحر على شواطئ دهب، حيث شارك المدعوون العروسين الغطس في أعماق البحر.