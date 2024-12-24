المنوفية تبكي حافظة القرآن.. "رحيق" زهرة أزهريّة ذبُلت على طريق الحلامشة

كتب- علي عبدالمنعم:

في صباح يوم الإثنين، استقلت رحيق الدراجة النارية خلف والدها كما كانت تفعل كل يوم، متوجهة إلى معهدها الأزهري الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن منزلها، كان قلبها مليئًا بالفرحة فهي على وشك أن تبدأ يومًا جديدًا مليئًا بالعلم، ولكن القدر كان يخبئ لها ما لا تتوقعه.

أثناء عبور الطريق، كانت سيارة تقترب بسرعة لم يكن هناك وقت للتحرك أو الهروب، لحظة مفاجئة وفي لمح البصر اصطدمت السيارة بالدراجة النارية لتسقط رحيق على الأرض، حاول والدها أن ينقذها لكنه فات الأوان.

لم يستطع والدها فعل شيء سوى احتضانها بين ذراعيه لكن القدر كان أسرع، رحلت رحيق تاركة خلفها دموع أم لم تجف وقلوبًا مكلومة على فتاة كانت تتمتع بسيرة عطرها حفظ القرآن الكريم بإجادة.

واتشحت قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بالسواد، وعمّ الحزن أرجاء القرية، عقب وفاة الطفلة رحيق السيد جمعة، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، في حادث أليم هزّ مشاعر الأهالي.

تجمع أهالي القرية في جنازة مهيبة، شيّعوا فيها الطفلة إلى مثواها الأخير، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة لها، وبالصبر والسلوان لأسرتها المكلومة.

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