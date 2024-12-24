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بالصور- انهيار شرفتين بعقار في منطقة العطارين بالإسكندرية.. والحي يتدخل

03:20 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة العطارين بحي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 1 شارع محمود فهمي متفرع من شارع الشهداء بمنطقة العطارين، وانتقل مسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 5 طوابق، وسقوط أجزاء من شرفتي الطابق الرابع والأخير بالعقار المشار إليه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

وقال الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، إن إدارة المباني والمشروعات قامت بإزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقار، ووضع حواجز حوله حفاظًا على أرواح المارة.

الإسكندرية انهيار عقار قديم منطقة العطارين بالإسكندرية
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