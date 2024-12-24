سقطت من موتوسيكل لتدهسها سيارة.. مصرع فتاة أزهرية في حادث مأساوي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

اتشحت قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية بالسواد، عقب وفاة الطالبة رحيق السيد جمعة في الصف الثالث الأزهري، والتي سقطت أمس الاثنين من دراجة نارية كانت تستقلها برفقة والدها، وأثناء عبور سيارة صدمتها وأردتها قتيلة.

نعى الأهالي الطالبة التي عُرف عنها التفوق وحفظها بإجادة للقرآن الكريم، مؤكدين وفاتها أثناء ذهابها لمدرستها التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن منزلها.

وقد شيع الأهالي جثمان الفقيدة بقرية الحلامشة عقب صلاة العشاء مساء أمس، وسط حالة شديدة الحزن.