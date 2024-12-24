اغتصب قاصر في حضور والدها.. جريمة شقة سيدي جابر تنتهي بالسجن المشدد

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق وفني تحاليل بالمعاش بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهام الأول بالتعدي جنسيًا على ابنة الثاني بموافقته والتستر عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وحسن محمد حسن، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 9272 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الشرطة سيدي جابر بورود بلاغ من سيدة تتهم فيه سائق بالاعتداء جنسيًا على ابنتها القاصر.

ووفقًا لأوراق القضية، انفصلت والدة المجني عليها "س.غ.ن" 15 سنة، طالبة، عن والدها المدعو "غ.ن.أ" فني تحاليل بالمعاش، واتفقا على أن تعيش المجني عليها رفقة والدها في مسكنه.

وكشفت التحقيقات أن الأب "المتهم الثاني" أحسن معاملة ابنته في بداية إقامتها معه، إلا أنها فوجئت بعد ذلك به يحضر رجال مجهولين وسيدات لتدخين "الشيشة" والرقص طوال الليل داخل الشقة سكنه.

وأشارت المجني عليها في أقوالها أنها فوجئت بأصدقاء والدها يدخلون غرفتها والتحرش بها وملامسة جسدها، وفي أحد المرات تعدى عليها أحدهم ويدعى "م.ح.ش" سائق جنسيًا وفض غشاء بكارتها.

وبحسب أوراق القضية لجأت المجني عليها إلى والدها لنجدتها إلا أنه توعدها بإزهاق روحها إذا أخبرت أحد بواقعة الاعتداء الجنسي عليها، ما دفعها للاتصال بوالدتها لنجدتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على الأب وصديقه بالسجن المشدد 15 سنة.