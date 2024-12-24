توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ لليوم الثاني

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت هيئة ميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار توقف حركة الملاحة البحرية في الميناء، وفي مياه البحر المتوسط لليوم الثاني على التوالي نظرًا ارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة ولحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتي ذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ ونشاط حركة، والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

وكلف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.