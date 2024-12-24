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ضمن مبادرة "بداية".. محافظ المنيا يعلن تنفيذ البرنامج التدريبي "القيم الإيجابية في مكان العمل"

11:57 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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المنيا- جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية تطوير مهارات العاملين وتعزيز القيم الإيجابية في بيئة العمل بما ينعكس إيجابياً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق مناخ عمل صحي يقوم على التعاون وروح العمل الجماعي، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، ورؤية الدولة التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتنمية الإنسان المصري.

وأوضح المحافظ أن وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة نظمت دورة تدريبية لإعداد المدربين ضمن برنامج "القيم في مكان العمل" بالتعاون مع مشروع "قيم وحياة " الذي تنفذه مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء وفقاً لبروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

استمرت الدورة ثلاثة أيام بمقر ديوان عام المحافظة وبمشاركة 42 متدرباً من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، كما شهد التدريب مناقشة عدة محاور رئيسية ، وتمارين عملية حول مفاهيم القيم الأخلاقية والوظيفية وأهميتها في بيئة العمل .

محافظ المنيا البرنامج التدريبي القيم الإيجابية في مكان العمل مبادرة بداية المنيا
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