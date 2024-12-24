وكيل تعليم البحيرة يراجع استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

البحيرة - أحمد نصرة:

عقد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديرى المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوي المقرر انطلاقها 11 يناير المقبل.

و أكد الديب على اتباع كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان واتخاذ الإجراءات لضمان سرية الامتحانات ومراعاة الدقة فى وضع الأسئلة ومراعاة المستوى التحصيلى لجميع الطلاب ومواجهة الغش داخل اللجان مع الالتزام بالمنهج الدراسى أثناء وضع الاسئلة بحيث تتوزع الاسئلة على جميع جزيئات ومقررات الفصل الدراسى الأول ووفقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومتدرجة من حيث الصعوبة وأن تكون الأسئلة فى حدود المقرر الدراسى المستهدف وموزعة على نواتج التعلم وأن تكون محددة وواضحة فى صياغتها اللغوية

وشدد وكيل الوزارة على سرية الأسئلة حتى وصولها للطلاب فى اللجان وتأمين جميع مراحل الأسئلة منذ اختيارها ومرحلة الطباعة والتوزيع على الإدارات التعليمية مع ضرورة الاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين من خلال مديرى الادارات التعليمية.