جنوب سيناء 2024.. ثورة خضراء على أرض الذهب (أرقام وإحصائيات)

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل محافظة جنوب سيناء مسيرتها التنموية الطموحة لتحقيق نهضة زراعية واقتصادية شاملة، مستغلة مواردها الطبيعية الفريدة ومساحتها الشاسعة التي تتيح فرصًا واعدة للتوسع في مجالات استصلاح الأراضي والزراعة المستدامة، حيث تبلغ مساحة المحافظة نحو 31 ألف كيلومتر مربع، بما يمثل حوالي 3% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية.

وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث أكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة تبلغ نحو 365 ألف فدان، إضافة إلى مئات الآلاف من الأفدنة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية والمراعي الطبيعية المنتشرة في سهول وجبال المحافظة.

استصلاح 66 ألف فدان

وأشار المحافظ إلى أن المساحة التي جرى استصلاحها بالفعل وصلت إلى 66 ألف فدان، معتمدة بشكل رئيسي على المياه الجوفية في الري، بينما بلغت المساحة المزروعة بالفعل نحو 37 ألف فدانا، لتصبح هذه الأراضي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.



وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن من مشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر تحت الظروف المصرية الجاري تنفيذه بسانت كاترين، تعد من أهم المشروعات الزراعية التي جرى تنفيذها في مصر وليس بجنوب سيناء فقط، كون هذا المشروع يعمل على توفير تقاوى مصرية من محصول بنجر السكر لتأمين احتياجات السوق المحلى/ وترشيد الاستيراد بعد أن كانت الدولة تستورده بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الظروف المناخية لمدينة سانت كاترين جعلتها موقع ممتاز لتنفيذ هذا المشروع الزراعي الضخم، وذلك لارتفاعها عن سطح البحر لأكثر من 1600 متر، مما يؤدى الى انخفاض درجات الحرارة ومناسبتها لإنتاج تقاوى بنجر السكر، مما يجعلها تماثل مناطق إنتاج بذور السكر عالميًا.

ميزة فريدة لإنتاج تقاوي البنجر

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة، أن الموقع الجغرافي لمدينة سانت كاترين يعد ميزة نسبية جغرافية فريدة من نوعها في النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية، وقد جرى تسجيل صنف مصري EG . 27 من تقاوى بنجر السكر، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح المشروع حتى الآن 100%.

وعن إنجازات المديرية خلال عام 2024، قال وكيل الوزارة، إنه جرى تطوير وتجديد معصرة زيتون بقرية أبو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، وتعمل طاقة تصنيعية 2 طن في الساعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجمعيات التعاونية الزراعية، وتوزيع 21000 شيكارة سماد سلفات النشادر مدعم بنصف الثمن علي مزارعي مدينة طور سيناء.

وتابع: وفي مجال حماية الأراضي، جرى متابعة القطاع الزراعي بمعرفة إدارة حماية الأراضي ولا يوجد تعديات، مشيرًا إلى أنه جرى توفير 40 ألف شتلة أشجار مثمرة وتوزيعها علي مدن "أبورديس، أبو زنيمة، الطور، دهب" ضمن مبادرة "100 مليون شجرة مثمرة".

66 قافلة زراعية إرشادية

وفي مجال الخدمات البستانية والإنشاءات، كشف المحافظ أنه جار متابعة تشغيل منحل بالمديرية بعدد 4 خلايا كنواة لتوسعة النشاط مستقبلًا، وإنشاء وحدة خدمات لإنتاج الزهور على مساحة 250 مترا، لتوفير الأزهار والشتلات بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أنه في مجال المدارس الحقلية بالاشتراك مع منظمة الفاو، جرى تنفيذ 30 مدرسة حقلية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي في مدن "رأس سدر، الطور، نويبع".

وأشار إلى أنه جرى في مجال الإنتاج الحيواني ‘نتاج دفعة جديدة من دجاج التسمين بعدد 13500 دجاجة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، واستخراج 4 تراخيص لتشغيل مزارع دواجن وإنتاج حيواني بمدن المحافظة، وحصر الثروة الحيوانية بالمحافظة بكل دقة، عمل الجاشني للتأكد من صحة البيانات، إضافة إلى أنه جرى تدريب 38 مزارعًا على كل ما يخص مجال الزراعة، وعقد العديد من الندوات في مجال المرأة والأسرة والزراعات المختلفة، وشبكات وطرق الري الحديث، وإعداد 15 ميسر لتنفيذ المدارس الحقلية على مستوى مدن المحافظة في مجال تنمية الثروة الحيوانية.

وفي مجال القوافل الزراعية، أكد أنه جرى إطلاق 66 قافلة زراعية إرشادية استهدفت مزارعي الاودية والتجمعات البدوية، لنشر الممارسات الزراعية الحديثة، وحث المزارعين علي زراعة محصول القمح ضمن خطة جرى وضعها للنهوض بمحصول القمح، هذا بجانب الزيارات والمتابعات الميدانية.

حرب على سوسة النخيل النمل الأبيض

وفي مجال المكافحة، أكد أن عمليات المكافحة للقوارض تمت بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باستخدام المبيدات المتاحة، كإجراء وقائي مؤقت لحين تعاقد مجلس المدينة علي إجراء أعمال المكافحة الشاملة، كما جرى معالجة بؤر الاصابة على مستوى القطاع الزراعي بالمحافظة، وفحص 44394 نخلة وعلاج 303 نخلة ضد سوسة النخيل الحمراء باستخدام مبيد رينوكام 48%، وإجراء أعمال مكافحة حشرة النمل الأبيض على مساحة 36550 متر مربع بمدن المحافظة.

وفي مجال توفير مستلزمات الإنتاج، قال إنه جرى إحضار وتوزيع 1050 طن سماد سلفات النشادر مدعم بنصف الثمن، وتوزيع خراطيم ري ومخصبات ومبيدات على المزارعين، وتوفير بعض أصناف الخضار للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة توفير عسل النحل عن طريق منفذ المديرية بالطور، وتوفير اللحوم المجمدة، والأرز والسمن والحبوب بمنافذ وزارة الزراعة.

زيادة 160% في إنتاجية القمح



ولفت إلى أن في مجال حصر الإنتاج الحيواني، بلغ إجمالي عدد المربين 2106، بينما بلغ إجمالي عدد المزارعين 3146 مزارعًا، وإجمالي المساحة المزروعة 37011 فدان، وجرى حصاد مساحة 800 فدان قمح خلال عام 2024 بزيادة 190% عن العام الماضي، وبلغت كمية التوريد 150 طن قمح بزيادة 160% عن العام الماضي.

وأوضح أنه جرى توزيع بطاريات تربية الدجاج البياض على المنتفعين، ومتابعة التجمعات التنموية الجديدة بإجمالي 6 تجمعات، بجانب متابعة المشروعات التنموية الزراعية التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد، هي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان , وهي شركة مساهمة مصرية 100% ، وتضم ثلاث مساهمين حكوميين ، هم وزارة المالية٬ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمتلك الشركة مساحة 24411.75 فدان بمنطقة سهل القاع بمدينة طور سيناء، والتي تعد ضمن المناطق المستهدف تنميتها خلال الفترة الحالية.