بالصورـ محافظ أسيوط يفتتح قافلة منافذ متحركة لبيع السلع بأسعار مخفضة

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، قافلة منافذ متحركة للسلع الغذائية والزراعية تابعة للمحافظة، بالإضافة إلى معرض متميز لمنتجات المدارس الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ضمن خطة الدولة الشاملة التي تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير المنتجات الأساسية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف، مدير عام الخدمات، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، بالإضافة إلى العديد من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الزراعية على مستوى المحافظة.

تفقد المحافظ قافلة المنافذ المتحركة التي تبيع السلع الغذائية والزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك، ضمن خطة المحافظة للحد من الحلقات الوسطية وتقليل التكلفة، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% و50% مقارنة بالأسعار التقليدية في الأسواق، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. تهدف القافلة إلى الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية، وقد شهدت إقبالًا كبيرًا من الجماهير.

كما افتتح المحافظ معرضًا لبيع السلع الغذائية والزراعية من منتجات المدارس الزراعية التابعة لمديرية التربية والتعليم، ضمن مبادرة "بنكمل بعض.. معًا لمحاربة الغلاء". تفقد المحافظ أقسام المعرض التي تشمل باكيات لبيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو، ومنتجات مزارع المدارس من الخضروات والفواكه الطازجة الأورجانيك بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50%، بالإضافة إلى منتجات الألبان والمخبوزات وعسل النحل والحلويات والشتلات الزراعية للخضار والفواكه.

وأوضح المحافظ أن هذه القوافل والمعارض تأتي ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد"، التي تهدف إلى نقل الأسواق إلى المواطنين في مختلف الأماكن والمراكز وتخفيض الأسعار، مما يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر الأسيوطية من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأعرب أبوالنصر خلال افتتاح الفعالية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارات التربية والتعليم والزراعة لتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تستغل كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطنين. وأكد أن هذه المبادرات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية.