ضبط 9 آلاف زجاجة خمور مجهولة المصدر قبل ترويجها في رأس السنة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، من ضبط ضبط 9 آلاف زجاجة خمور مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن قوة أمنية من مباحث تموين نجع حمادي، من ضبط 9000 زجاجة خمور مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.