محافظ الشرقية يعلن عن تزويد مستشفى أبو حماد بوحدة أسنان متكاملة

الشرقية - ياسمين عزت:

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة، بهدف التوسع في إقامة مشروعات صحية جديدة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنظومة الصحية تعد من أولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وآمن يشارك في تنمية الوطن.

وأشاد المحافظ بالتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الصحة لدعم خطط التنمية في القطاع الصحي، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات لتواكب التطور في تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إقامة منشآت طبية جديدة ستساهم في تحسين الخدمات الصحية لأبناء المحافظة.

شهد اللقاء أيضًا استعراض نتائج الزيارة التفقدية لأعمال تطوير مستشفيات أبوكبير والحسينية وكفر صقر، حيث تم الوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء منها، لتقديم رعاية طبية متميزة في التوقيتات المحددة. كما تم التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لتوفير الدعم اللازم لهذه المنشآت.

من جانبه، أعلن المحافظ عن الاتفاق على تزويد مستشفى أبو حماد المركزي بوحدة أسنان متكاملة، وذلك في إطار تطوير القطاع الصحي بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.