وكيل صحة الشرقية: بدء التشغيل التجريبي لوحدة علاج الأورام في مستشفى فاقوس

الشرقية – ياسمين عزت:

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة علاج الأورام السرطانية الجديدة في مستشفى فاقوس المركزي، خلال جولة تفقدية للمستشفى مساء اليوم الاثنين. ورافقه الدكتور بهاء أبو شعيشع، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوحدة الجديدة تُعد الثالثة لعلاج الأورام في مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وتضم 17 سريرًا، منها 5 كراسٍ مخصصة لتقديم جرعات العلاج لمرضى الأورام السرطانية.

وأضاف أن إنشاء الوحدة تم بتكلفة تقديرية تجاوزت مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث ساهم المهندس إسماعيل العدوي، ممثل المجتمع المدني والمتبرع لدعم الوحدة، في إنجاز المشروع، وحضر انطلاق البث التجريبي للوحدة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المديرية لتوسيع الخدمات الطبية التخصصية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام بالمحافظة، بما يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف العبء عن المرضى.