"النيل للإعلام" بالسويس يطلق حملة "اتحقق قبل ما تصدق" لمواجهة الشائعات

تحرير 78 محضرًا في حملة صحية على المنشآت الغذائية برأس سدر (صور)

السويس – حسام الدين أحمد:

نظم مركز النيل للإعلام بالسويس، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "اتحقق قبل ما تصدق" بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، بهدف مواجهة الشائعات وتعزيز قيم التسامح. أقيمت الندوة تحت إشراف الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور عصام أحمد، عميد الكلية.

تأتي الندوة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى. وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي الشباب بمخاطر الشائعات والحملات الإعلامية المضللة، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة والتسامح في المجتمع.

حاضر في الندوة الدكتور جمال الحسيني، رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة السويس، حيث تناول مفهوم الوطن والمواطنة والمقومات اللازمة لإقامة الدولة. وأشار إلى أهمية الاتفاق على حدود الدولة والعلاقة بين أفرادها من خلال رابطة المواطنة التي تحدد الحقوق والواجبات.

وأوضح الحسيني أن رابطة المواطنة الجديرة بالاعتبار هي التي تحترم إنسانية الإنسان واختياراته، بعيدًا عن التفرقة الدينية أو العرقية أو الثقافية، مشيرًا إلى أن هذه الرابطة تعتمد على ميثاق مشترك يعزز الوحدة الوطنية.

أكد الدكتور الحسيني أن البشرية تواجه مرحلة حاسمة من تاريخها، تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة تحديات مشتركة، مثل أزمات المياه والغذاء، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الإرهاب. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية عالمية شاملة تضمن تحقيق المنافع المشتركة والتصدي للأخطار التي تهدد الجميع.

تأتي هذه الجهود في إطار دور مركز النيل للإعلام في التوعية المجتمعية والتثقيف بمختلف القضايا الوطنية والدولية.